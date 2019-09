Arbeitsmarkt im September : Arbeitslosenquote sinkt unter sieben Prozent

Solingen Niedrigster Wert seit über 20 Jahren. Das Stellenangebot hat aber deutlich abgenommen. Dunkle Wolken am Konjunkturhimmel.

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit in der Klingenstadt hielt auch im September weiter an. Zum Monatsende wurde mit 6,9 Prozent sogar erstmals eine Erwerbslosenquote von unter sieben Prozent erzielt. Mithin waren 5994 Personen auf Jobsuche – 181 weniger als im Vormonat und 654 weniger als im Vergleichsmonat des Vorjahres. „So niedrig war die Arbeitslosenquote niemals zuvor in diesem Zeitraum“, erklärt der Leiter der Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal, Martin Klebe, der bis zum Dezember 1997 im Datenarchiv zurückschauen musste, um eine derart gute Quote zu finden.