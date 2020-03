Vorsichtsmaßname : 50. Solinger Autoschau wird verschoben

Solingen Am Wochenende sollte die 50. Autoschau im Theater und Konzerthaus über die Bühne gehen. Wegen des Coronavirus soll die Jubiläumsveranstaltung nach den Sommerferien stattfinden.

Alles war bereits angerichtet, die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren – und auch die Mitarbeiter des Theater und Konzerthauses hatten für ihre stets größte Veranstaltung im Jahr Vorbereitungen getroffen. Doch am Mittwochmittag traten der Vorstand der Solinger Kfz-Innung und das städtische Kulturmanagement im wahrsten Sinne des Wortes auf das Bremspedal.

„Die Autoschau wird am 7./8. März nicht stattfinden, sondern verschoben. Die Jubiläumsveranstaltung wird nach den Sommerferien nachgeholt“, sagte Innungs-Obermeister Matthias Ehlers. Der Leitfaden des Robert-Koch-Institutes für Großveranstaltungen habe keine andere Möglichkeit gelassen, als die Autoschau zu verschieben. „Die Verschiebung werten wir als Präventivmaßnahme. Wir müssen unsere Mitarbeiter, die Besucher und die Unternehmen schützen“, sagte Ehlers mit Blick auf das Coronavirus.

Gleichwohl ist in Solingen bis Mittwochmittag noch kein Verdachtsfall aufgetreten. Erwartet worden wären am Wochenende aber weit über 10.000 Besucher. „Und viele Besucher kommen von auswärts“,sagte der Kfz-Obermeister.

Jubiläumsveranstaltung am 7./8. März

Jubiläumsveranstaltung am 7./8. März : Die PS-Branche feiert die 50. Solinger Autoschau

Die Autoschau fand erstmals 1969 in der Kassenhalle der Stadt-Sparkasse Solingen statt. Zwei Mal, 1976 und 1977, fiel sie wegen Umbauarbeiten in der Hauptstelle des Kreditinstitutes an der Kölner Straße aus. Seit 1979 ist das Theater und Konzerthaus Veranstaltungsort.