Bethanien wird Corona-Anlaufstelle : 50. Solinger Autoschau wird verschoben

KfZ-Obermeister Matthias Ehlers hat nach Rücksprache mit dem Kulturmanagement und dem Stadtdienst Gesundheit die Autoschau verschoben. Foto: Fred Lothar Melchior

Solingen Die Veranstaltung soll nach den Sommerferien stattfinden. Die Stadt präsentiert derweil ein Notfallkonzept. demnach wird das Krankenhaus Bethanien zur Corona-Anlaufstelle.

Alles war angerichtet. Die Vorbereitungen auch der Mitarbeiter im Theater und Konzerthaus für ihre größte Veranstaltung im Jahr befanden sich längst auf einem guten Weg. Doch dann traten der Vorstand der Solinger Kfz-Innung und das städtische Kulturmanagement wegen des Coronavirus zunächst einmal auf das sprichwörtliche Bremspedal.

„Die Autoschau wird nicht am 7. / 8. März, sondern später stattfinden“, gab der Obermeister der Kfz-Innung, Matthias Ehlers, am Mittwochmittag bekannt – wobei der Innungs-Chef gleichzeitig betonte, aufgeschoben sei nicht aufgehoben. So soll die 50. Auflage der Solinger Autoschau jetzt nach den Sommerferien über die Bühne gehen, bekräftigte Ehlers, der die Entscheidung zur Verschiebung der Schau zuvor in enger Abstimmung mit dem Kulturmanagement getroffen hatte.

„Die Verschiebung werten wir als Präventivmaßnahme. Wir müssen unsere Mitarbeiter, die Besucher und die Unternehmen schützen“, sagte der Obermeister. Denn immerhin, so Matthias Ehlers, beruhe das Konzept der Autoschau auf persönlichen Kontakten zwischen Gästen und Ausstellern in zumeist geschlossenen Räumen. Und das könnte wiederum zum Problem werden, wenn später eine Rückverfolgung von Kontaktpersonen notwendig würde.

„Das wäre bei einer Besucherzahl von mehr als 10.000 Menschen extrem schwierig“, gab Innungs-Obermeister Ehlers zu bedenken, der überdies darauf verwies, dass viele der Besucher auf der Solinger Autoschau erfahrungsgemäß von auswärts in die Klingenstadt kommen würden.

Die Stadt sieht hingegen noch keinen Grund, aus Angst vor dem Coronavirus Veranstaltungen abzusagen. Dazu bestehe im Augenblick keine Notwendigkeit, hieß es – nur wenige Stunden nach der Verschiebung der Autoschau – am Mittwochnachmittag bei einer Pressekonferenz im Solinger Rathaus. „Stand jetzt geben wir weder solche Empfehlungen, noch greifen wir von uns aus zu entsprechenden Maßnahmen“, sagte der zuständige Gesundheitsdezernent Jan Welzel (CDU).

Tatsächlich wurde in der Klingenstadt bislang noch kein einziger Krankheitsfall bekannt. Und auch alle 40 Tests, die seit Freitag durchgeführt wurden, verliefen ohne Befund. „Es gibt zurzeit nur eine Person in Solingen, die sich vorsichtshalber in einer 14-tägigen Quarantäne befindet, weil sie vorher Kontakt zu einem Infizierten hatte“, berichtete die Leiterin des städtischen Gesundheitsamtes, Dr. Annette Heibges.

Was indes nicht bedeutet, dass die Verantwortlichen tatenlos bleiben – im Gegenteil. So wurde zuletzt beispielsweise ein Krisenstab eingerichtet, der unter der Führung von Dezernent Welzel in Bereitschaft steht und umgehend aktiv würde, sollte in Solingen Corona-Fälle auftreten.

Eine wichtige Rolle im städtischen Gesamtkonzept spielen dabei die Solinger Krankenhäuser Städtisches Klinikum, St. Lukas Klinik sowie Bethanien , von denen das Letztgenannte ab sofort als Zentrale Corona-Anlaufstelle fungiert. Denn schließlich verfügt die Lungenklinik in Aufderhöhe über eine moderne Isolierstation mit 20 Einzelbetten. Und bei Bedarf könnten zudem 32 weitere Patienten in einer sogenannten Kohorten-Isolation aufgenommen, also ebenfalls fachgemäß betreut werden.

Darüber hinaus könnten die Kapazitäten zur Isolierung von Patienten aber auch im Klinikum und in der Lukas Klinik jederzeit hochgefahren werden, wie die drei medizinischen Verantwortlichen der Krankenhäuser, Prof. Dr. Thomas Standl (Klinikum), Dr. Markus Meibert (Lukas Klinik) und Prof. Dr. Winfried Randerath (Bethanien) nun unterstrichen. Wobei sich alle Zuständigen am Mittwoch bemühten, keine Panik aufkommen zu lassen. „Wir haben die Lage gut im Griff“, sagte etwa Oberbürgermeister Tim Kurzbach, der allen niedergelassenen Ärzten, Krankenhaus-Medizinern, Pflegekräften sowie den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes dankte. Kurzbach: „Es besteht kein Grund zu Panik oder zu übertriebener Sorge“.