Unternehmertag : Treffen der Bergischen Unternehmer

Solingen/Wuppertal In der Historischen Stadthalle Wuppertal treffen sich rund 400 Unternehmer aus dem Bergischen.

(uwv) Rund 400 Teilnehmer aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft werden am Donnerstag, 26. September,17 Uhr, beim Bergischen Unternehmertag in der Historischen Stadthalle Wuppertal erwartet. Veranstalter ist die Vereinigung Bergischer Unternehmerverbände (VBU), zu dem auch der Arbeitgeberverband Solingen gehört. Der Bergische Unternehmertag greift in diesem Jahr Zukunftsszenarien und Utopien in der technologischen Entwicklung auf und beschäftigt sich mit der Frage, wie sich die Unternehmen, die Beschäftigten und die Sozialpartner auf den beschleunigten Wandel einstellen und was getan werden kann, um neue Chancen für unternehmerischen Erfolg und Beschäftigung zu erschließen.