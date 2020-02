Solingen : Bewerber-Dating im IHK-Gebäude

Solingen 40 Unternehmen stellen am Donnerstag ihre Ausbildungsplätze vor.

(red) Den passenden Auszubildenden zu finden, ist für Unternehmen nicht leicht. Aber auch wer einen Ausbildungsplatz sucht, tut sich oft schwer. Was liegt da näher, als Unternehmen und Ausbildungsplatzsuchende zusammen zu bringen? Genau das ist das Konzept des „Bewerber-Datings“, das die Bergische Industrie- und Handelskammer (IHK) am Donnerstag, 13. Februar, zum ersten Mal auch in Solingen anbietet.

An diesem Tag werden in der Zeit von 14 bis 17 Uhr insgesamt 40 regionale Unternehmen ihre freien Ausbildungsplätze in der IHK-Geschäftsstelle an der Kölner Straße 8 präsentieren. „Wer im Sommer 2020 einen Ausbildungsplatz antreten möchte, ist am 13. Februar in der IHK-Geschäftsstelle genau richtig“, sagt Carmen Bartl-Zorn, Leiterin des IHK-Geschäftsbereiches Aus- und Weiterbildung.

Beim Bewerber-Dating werde die gesamte Bandbreite kaufmännischer und gewerblich-technischer Ausbildungsberufe angeboten. „Die Vertreter der Ausbildungsbetriebe freuen sich auf die Bewerbungen der Schüler“, so Bartl-Zorn.

Bewerber mit Ihren vollständigen Unterlagen können sich direkt bei den 40 Ausbildungsbetrieben vorstellen. Da die IHK den Aktionstag gemeinsam mit der Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal, dem Jobcenter Solingen und der Kreishandwerkerschaft Solingen-Wuppertal veranstaltet, werden auch deren Berufsberater vor Ort für Auskünfte zur Verfügung stehen.