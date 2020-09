Digitales Lernen in Solingen : 3500 iPads an bedürftige Kinder in Schulen verteilt

3500 iPads an bedürftige Kinder in Schulen verteilt

Solingen Die Stadt Solingen ist NRW-weit Spitze im Bereich des digitalen Lernens. Für 2,4 Millionen Euro wurden die Geräte angeschafft, mehr als die Hälfte davon wird aus Fördermitteln von Bund und Land finanziert.

Anlass war im Mai eine Umfrage an den Schulen. Hier wurde ermittelt, dass viele Kinder im Corona-Lockdown keinen Zugang zu digitalen Lernmethoden haben. „Deshalb haben wir schnell gehandelt und die 3500 iPads noch vor den Sommerferien bestellt. Die Fraktionen im Stadtrat haben das unterstützt“, erklärte am Mittwoch Oberbürgermeister Tim Kurzbach.

3200 der mobilen Endgeräte wurden bereits an die Schulen verteilt. Die restlichen 300 werden noch im Verlauf dieser Woche weitergeleitet. Kinder und Jugendliche mit Anspruch auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket kommen in den Genuss der mobilen Endgeräte. 1700 davon sind mit Mobilfunkverträgen für Haushalte ohne WLAN-Zugang ausgestattet. „Wir setzen die Möglichkeit des digitalen Lernens sehr gut um. Solingen ist hier NRW-weit Spitze“, sagt Kurzbach. Er lobte in diesem Zusammenhang die Arbeit von Schulen, Verwaltung und Politik. „Frühzeitig wurde erkannt, dass dass wir das digitale Lernen forcieren müssen“, so Kurzbach.