Messer Gabel Scheren Markt in Solingen Schneidwaren locken viele Stammkunden

Solingen · 23 Solinger Aussteller verkauften ihre Produkte am Wochenende in den Hallen der Gesenkschmiede Hendrichs. Die Veranstaltung zog erneut viele Gäste aus den umliegenden Städten an.

05.11.2023, 15:15 Uhr

12 Bilder Impressionen vom MesserGabelScheren-Markt 2023 12 Bilder Foto: Peter Meuter

Von Alexander Riedel