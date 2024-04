Kiloweise Kokain nach Solingen gebracht? 27-Jähriger wegen Drogenschmuggels angeklagt

Der Angeklagte selbst hat sich über seine Verteidigerin Andrea Groß-Bölting zu den Tatvorwürfen eingelassen und das Gericht wissen lassen: Ja, er ist mit einem bereits verurteilten Solinger nach Rotterdam gefahren. Davon, dass es sich um Kokain-Schmuggel handelt, habe er aber nichts gewusst. Er sei lediglich von dem Bekannten darum gebeten worden, mit ihm in die Niederlande zu fahren, um dessen Frau abzuholen. Dort angekommen, sei er zum Rauchen ausgestiegen und kurz darauf sei man wieder zurückgefahren. Dass der Fiat Panda, in dem er unterwegs war, ein Begleitfahrzeug für den mit einem Versteck präparierten Skoda gewesen ist, in dem in Rotterdam ein Kilo Kokain deponiert worden war? Dass er mit dem Panda voraus gefahren sei, damit sein Bekannter die vermeintlichen Mittäter im nachfolgenden Skoda vor Polizeikontrollen warnen konnte? Davon will der Angeklagte nichts gewusst haben.