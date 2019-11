Ohligser Weihnachtsdürpel : Im Hüttendorf ziehen alle an einem Strang

Wie im Vorjahr sind auch Kinder der Geschwister-Scholl-Gesamtschule beim Bühnenprogramm dabei. Foto: Köhlen (Archiv). Foto: Köhlen, Stephan (TEPH)/Köhlen, Stephan (teph)

Solingen Mit Musik und Leckereien lockt die Ohligser Werbe- und Interessengemeinschaft (OWG) ihre Besucher vom 6. bis 8. Dezember in den Park an der Wittenbergstraße.

Wenn die Organisatoren ihre Pläne für den Weihnachtsdürpel vorstellen, tun sie das in großer Runde: Denn beim adventlichen Treiben im Herzen des Stadtteils weiß die Ohligser Werbe- und Interessengemeinschaft (OWG) viele Unterstützer hinter sich. „Es gibt reichlich Akteure, die an einem Strang ziehen“, freut sich Frauke Pohlmann vom OWG-Vorstand.

Da wären zum Beispiel die Vereine, Kindertagesstätten und Schulen: In 23 romantischen Holzhütten werden sie von Freitag, 6. bis Sonntag, 8. Dezember, Herzhaftes und Süßes für den Gaumen, Dekoratives für Vitrinen und Wärmendes für Hände und Ohren anbieten. „Es macht den Charme des Marktes aus, dass sich so viele Menschen ehrenamtlich einbringen“, betont Organisator Timm Kronenberg. Zu denen zählen auch die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr, die das Festgelände im gemütlichen Park an der Wittenbergstraße mit feinen Holzschnitzeln auslegen.

Ein bedeutender Akteur ist erneut die Geschwister-Scholl-Schule: An den drei Ständen der Ohligser Gesamtschule gibt es unter anderem Waffeln, Kaffee und Punsch, eine weihnachtliche Fotobox und selbstgemachte Badekugeln – und auch beim Bühnenprogramm mischen die Schüler mit: So treten sie am Samstag, 7. Dezember, um 15 Uhr als Bläser, Sänger und Tänzer auf.

An allen drei Tagen soll Musik den Bummel über den Dürpel begleiten: Nach dem Segen von Vertretern der katholischen und evangelischen Kirche am Freitag um 18.30 Uhr läutet die Gruppe „Secret Mail“ um Sängerin und Musik-Planerin Ute Morsbach-Michels das zweite Adventswochenende ein. Tags drauf führt gegen 12 Uhr die Kita Pusteblume die Weihnachtsgeschichte auf, gefolgt vom Nikolaussingen der Grundschule Südstraße. Auch der Posaunenchor Langenfeld (16.15 Uhr) sowie die Musik-Gruppen „The Jeck Pack“ (17.30 Uhr) und „Dreams Divine“ (19 Uhr) sollen festliche Stimmung verbreiten. Am Sonntag stehen Florian Kurz, bekannt aus der Fernsehshow „The Voice of Germany“ (13 Uhr), der „Rockchor 60+“ (15 Uhr) und das Duo „Jan und Jascha“ (16.30 Uhr) auf der Bühne.

In der Fußgängerzone stehen zudem Buden und ein Kinderkarussell, die Geschäfte öffnen am Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr – und, ebenfalls am Sonntag, verkehrt die Kindereisenbahn „Rasende Berta“ zwischen evangelischer Kirche und Marktplatz. Möglich machen das die Stadtwerke. Das Stadtmarketing wiederum bewirbt den Weihnachtsdürpel in Solingens Nachbarstädten.