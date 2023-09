Julie Siemering rettet Rinder vor dem Schlachter Diese Kühe dürfen glücklich sein

Mit Noni und Lina fing alles an. Eigentlich lautet der richtige Name von Noni „Noname“, übersetzt: kein Name. In Kontakt kam sie mit beiden Tieren auf dem Hof ihrer Großeltern. Vier Rinder hatten diese, als der Großvater starb und die Großmutter überlegte, sie wegzugeben. Zwei wurden schließlich verkauft. Aber „Lina“ und „Noname“ waren noch Kälber. „Ich konnte das nicht ertragen, dass die Tiere getötet werden sollen. Sie waren meine Freunde, meine Familie.“ Schließlich hatte sie die Rinder mit der Flasche aufgezogen. Und so kam es, dass „Lina“ und „Noni“ weiterleben durften. Als die Tiere heranwuchsen, suchte und fand sie schließlich eine Weide in Solingen.