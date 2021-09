Arbeitsmarkt in Solingen : 205 Ausbildungsplätze noch nicht besetzt

Solingen Es gab digitale Berufsorientierungsmessen und Aktionen, die Jugendliche und Eltern quasi beim Einkaufen in Solingen ins Visiert nahmen. Dennoch sind Ende August immer noch 205 Lehrstellen unbesetzt.

In den vergangenen Wochen wurden erhebliche Anstrengungen von den Partnern des Ausbildungskonsenses unternehmen, möglichst alle angebotenen Ausbildungsplätze zu besetzen. Digitale Berufsorientierungsmessen gehörten dazu, aber auch Aktionen, die Jugendliche und Eltern quasi beim Einkaufen in der City abholten. Gleichwohl sind Ende August immer noch 205 Lehrstellen unbesetzt. Auf der anderen Seite gibt es noch 160 Bewerberinnen und Bewerber in der Klingenstadt, die nach einem betrieblichen Ausbildungsplatz Ausschau halten.

Doch die sollten die Hoffnung nicht aufgeben: „Auch jetzt geht noch immer was am Ausbildungsmarkt. Im Bergischen Städtedreieck gibt es weiterhin viele Möglichkeiten, einen passenden und attraktiven Ausbildungsplatz zu finden. Denn viele Unternehmen suchen auch zum Ende des Ausbildungsjahres weiter nach passenden Azubis“, sagt Kirsten Roth, Geschäftsführerin Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal.

799 Jugendliche haben seit Oktober des vergangenen Jahres versucht, über die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Das waren 160 weniger als im Jahr zuvor. Auf der andren Seite wurde seit Beginn des Ausbildungsstellenjahres 2020/21, das am 1. Oktober begann, von den Unternehmen 763 Lehrstellen gemeldet. Von den aktuell noch unbesetzten 205 Plätzen entfallen 72 auf den Beruf des Kaufmanns/-frau im Einzelhandel, 63 auf Verkäufer/in und 41 auf zahnmedizinische/r Fachangestellte/r.

„Wir lassen jetzt mit unseren Bemühungen nicht nach“, betont Kirsten Roth und verweist auf den 9. September. An diesem Tag soll der erste von vier geplanten digitalen Elternabenden ab 19 Uhr starten. Eine Ausbildungsbörse in der Wuppertaler Stadthalle steht am 14. September auf dem Programm. Alles mit dem Ziel, Angebot und nachfrage auf dem Ausbildungsmarkt zusammenzubringen.