Nahverkehr in Solingen : 2020 soll es 4er-Tickets in Bussen geben

Solingen Für Wolfgang Evertz ist der Verkauf von 4er-Tickets im Bus direkt durch die Fahrer eine Frage des Services. Außerdem mache dies das Busfahren attraktiver.

Entsprechend hatte er sich an den Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Klimaschutz und Mobilität gewandt. Der Eingabe des Bürgers nach § 24 Gemeindeordnung NRW stimmte der Ausschuss einstimmig zu. Allerdings wird es bis zur Umsetzung noch mehr als ein Jahr dauern. Wie die Sprecherin der von den Stadtwerken Solingen unterhaltenen Verkehrsbetriebe, Silke Rampe, erklärte, sei man optimistisch „in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 das neue Ticket-System“ in allen Bussen starten zu können.

An eine Zwischenlösung ist nicht gedacht. Mit dem neuen Ticketsystem sind einige Verbesserungen verbunden. So erläuterte Rampe, dass auch das Fahrgast-Informations-System an den Haltestellen ab 2020 in Echtzeit anzeigen werde, wann die Busse tatsächlich die Haltestelle erreichen. Wo der Bus gerade fährt, soll in der App der Verkehrsbetriebe zusätzlich angezeigt werden. Alle diese Daten müssten entsprechend vernetzt werden. Nach Abschluss der Ausschreibungen liefen momentan Bietergespräche, wer den Auftrag umsetzen solle.

Der sofortige Verkauf von 4er-Tickets in den Bussen der Verkehrsbetriebe sei aktuell technisch noch nicht möglich, erklären die Fachleute der Verwaltung. Silke Rampe erläutert den Weg: Um die benötigten Voraussetzungen für den Verkauf von Mehrfach-Tickets zu ermöglichen, werde in einem angelaufenen Projekt das Bordrechner- und Fahrscheindruckersystem in den Bussen umgestellt. Dafür brauche man nach der Ausschreibung und Auftragserteilung entsprechend Zeit. Sie sagt: „Die Umsetzung des Ticket-Systems ist eine große Aufgabe.“ Weiter außer Betrieb ist übrigens die Fahrkarten-App des VRR. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr hatte diese schon vor längerer Zeit wieder aus dem Angebot genommen. Daher rät Silke Rampe Bus-Kunden zur mobilen Handy-Ticket-App, die das alles nach Registrierung bei den Verkehrsbetrieben schon leisten könne.

Die späte Umsetzung des Beschlusses wird nicht nur Wolfgang Evertz nicht zufriedenstellen. Er hatte sich auch aus dem Grund an die Stadt gewandt, weil immer mehr Kioske keine 4er-Tickets mehr verkaufen. Außerdem seien immer mehr Fahrkartenautomaten schrittweise außer Funktion gesetzt worden. Das räumte auch die Verwaltung in der Beschlussvorlage zum Anliegen des Bürgers Evertz ein. Die Stadtwerke Solingen hätten in den zurückliegenden Jahren die Anzahl der Vorverkaufsstellen von 19 auf 13 reduziert. Als Gründe führt die Verwaltung die Umstellung vom „Blockverkauf“ auf ein generelles Kassensystem an. Dieses ermöglicht den Verkauf des kompletten VRR- und VRS-Ticketsortiments.