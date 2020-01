200 Bäume entfernt : Baumfällaktion macht Straße sicherer

Die Baumfällarbeiten auf der Burgtalstraße zwischen Schloss Burg und Unterburg konnten binnen eines Tages abgeschlossen werden. Eine Alternative zu den Fällarbeiten habe es nicht gegeben – die Dürre aus dem Jahr 2018 habe den Baumbestand in Mitleidenschaft gezogen. Foto: Meuter, Peter (pm)

Burg Die Arbeiten an der Burgtalstraße gingen am Samstag zügig über die Bühne. Am Sonntag war die Strecke wieder frei von Unterburg hoch nach Schloss Burg bereits wieder befahrbar.

Von Alexander Riedel

Wie ein übermächtiger Riese pflückt der Fällkran die hohe Fichte vom Hang, als wäre sie ein zartes Pflänzchen. Mit einem schleifenden Geräusch kappt er die Krone und zieht den Stamm herunter. Wer aus sicherer Entfernung beobachtet, mit welcher Wucht die Bäume in Richtung Straße absacken, ist froh, nicht direkt darunter zu stehen. Erleichtert dürfte wohl auch ein Autofahrer in Richtung Wermelskirchen gewesen sein, als kürzlich ein Baum sein Auto traf, ihn selbst aber verfehlte. „So etwas hätte hier genauso passieren können“, sagt Dirk Langenberg von der Straßenmeisterei Solingen mit Blick auf die Burgtalstraße.

Die schlängelt sich den Berg hinauf in Richtung Schloss Burg, gesäumt von Bäumen. Für 200 davon ist am vergangenen Wochenende die Zeit abgelaufen. Sie gelten nach Kontrollen im Spätsommer als verkehrsgefährdend. „Wir haben jeden Baum einzeln begutachtet und eine Woche vorher markiert“, erklärt Leonore Gärtner vom Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft, während ein LKW auf der gesperrten Straße rangiert, um die Überreste der gefällten Bäume aufzulesen. Die Gehölze, die einst hoch aufragten, kommen zeitgleich wenige Meter weiter als kleine Holzschnitzel aus dem mobilen Häcksler – und enden schließlich im Heizkraftwerk.

Info Umleitung über Pohlhausen Beteiligte Verantwortlich waren der Landesbetrieb Straßenbau NRW und das Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft. Partner bei den Arbeiten war das Unternehmen Kettwiger Baumdienst. Straßensperrung Wegen der Arbeiten war die Burgtalstraße am Samstag gesperrt und nur für Busse passierbar. Eine ausgeschilderte Umleitungsstrecke führte über Pohlhausen.

Alle zehn Jahre müsse man das Waldstück durcharbeiten, sagt Dirk Langenberg. Die letzte vergleichbare Maßnahme an der Burgtalstraße liege aber schon bedeutend länger zurück. In den vergangenen Jahrzehnten hätten Personalmangel und Widerstände aus Politik und Bevölkerung viele notwendige Pflegearbeiten an Straßen verhindert. Deren Bedarf werde allerdings in Zukunft allein schon wegen der klimatischen Veränderungen steigen.

Einen Beliebtheitspreis – das zeigten die Reaktionen vieler Bürger – gewinnt man mit einer solchen Maßnahme wohl nicht. Eine Alternative zu den Fällarbeiten gab es aber wohl ebenso wenig: Die Dürre aus dem Jahr 2018 habe den Baumbestand in Mitleidenschaft gezogen, heißt es.

Trockenheit wiederum mache Bäume anfälliger für Schädlinge und Sturmschäden. Viele seien abgestorben. „Wir schauen uns an, ob es Faulstellen, Pilzfruchtkörper gibt, ob die Bäume schon hängen oder Schäden haben“, erklärt Leonore Gärtner. Hinter ihr liegt eine weitere Fichte, die der Fällkran gerade durchgeschnitten hat. „Da sieht man die Kernfäule“, kommentiert Henning Pless. Der Vorsitzende des Naturschutzbeirates der Stadt Solingen ist nach Burg gekommen, um sich ein Bild von den Arbeiten, die bereits am Samstag abgeschlossen werden konnten, zu machen. Das Gremium hatte zuletzt Kritik am Landesbetrieb Straßenbau wegen der Baumfällungen an der Burger Landstraße geübt, das Regionalforstamt für seine Informationspolitik jedoch gelobt.

Ab heute ist die Ortsdurchfahrt in Unterburg voraussichtlich bis Ende Februar wieder komplett gesperrt. Foto: Meuter, Peter (pm)