Insolvenzen im Bergischen Land 1435 Unternehmen in finanzieller Schieflage

In Remscheid wurden 203 Unternehmer zur Vermögensauskunft aufgefordert (Pleitenindex 1,13 nach 1,20 in 2022). Leverkusen liegt mit einem Index von 0,99 (1,02) knapp unter dem Durchschnitt. Die Stadt mit den wenigsten Pleiten von Unternehmern gemessen an der Anzahl der dort angesiedelten Unternehmen ist Monheim, wo vergangenes Jahr 87 stille Pleiten (Index 0,62) verzeichnet worden waren. Hückeswagen (17 Fälle / Index 0,70) Langenfeld (92 Fälle / 0,75) sowie Wermelskirchen (45 Fälle / 0,77) kommen ebenfalls auf einen unterdurchschnittlichen Pleitenindex.