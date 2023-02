Schulen in Solingen Anmelde-Überhang an Realschulen

Mit dem jetzt erfolgten Abschluss des Anmeldeverfahrens für das kommende Schuljahr liegen jetzt die Ergebnisse vor. Demnach wurden an den drei Realschulen zusammen 361 Mädchen und Jungen angemeldet – 63 weniger als Plätze zur Verfügung stehen. An den vier Gymnasien erfolgten 418 Anmeldungen, an den vier Gesamtschulen und der Sekundarschule 628. Besonders gefragt waren die Alexander-Coppel-Gesamtschule und die Friedrich-Albert-Lange-Schule mit 72 beziehungsweise 86 mehr Bewerbungen in der ersten Anmeldephase als das jeweilige Kontingent.