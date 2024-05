Feuerwehreinsatz in Solingen Zehn Menschen bei Brand in Mehrfamilienhaus verletzt

Als der Feuerwehreinsatz vorbei war, konnten die Bewohner des Nachbargebäudes wieder zurück in ihre Wohnungen. In dem Haus, in dem es brannte, waren das Erdgeschoss und eine Wohnung im ersten Obergeschoss nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden zum Teil in Notunterkünften der Stadt Solingen untergebracht. Die Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.