BürgerEnergie Solingen ist Eigentümer der neuen Anlage : Solarkraftwerk für den Eigenbedarf

Solingen „Unser großes BOB-Projekt ist nicht nur auf die Batterie-Oberleitungsbusse begrenzt“, sagt der Geschäftsführer des Verkehrsbetriebes der Stadtwerke Solingen (SWS), Conrad Troullier.

Zusammen mit seiner BESG-Vorstandkollegin Ingeborg Friege und Conrad Troullier sowie dem Leiter der Oberleitungstechnik der Stadtwerke, Axel Flemm, stellte Asbach am Donnerstag auf dem SWS-Betriebsgelände an der Weidenstraße eine neue Photovoltaik-Anlage vor. Bauherr und Eigentümer ist die Genossenschaft, der Verkehrsbetrieb stellt das Dach zur Verfügung und mietet die Anlage nun bei der BESG. 316 Solarmodule auf einer Fläche von 524 Quadratmetern wandeln Sonnenlicht in elektrischen Strom um. Das neue Solarkraftwerk soll jährlich mehr als 81.000 Kilowattstunden liefern und den Austoß von rund 49.000 Kilogramm Kohlendioxid einsparen. Die Anlage ist seit Juli am Netz und hat seit Inbetriebnahme bereits 5,3 Megawattstunden Strom produziert.