Experte der Stadtwerke Solingen : „Unser Solarprodukt kommt sehr gut an“

Solingen Tim Reischke ist „Head of WEP-Hub“ der Stadtwerke und hat mit uns über die steigende Nachfrage nach Photovoltaik und das Angebot der SWS gesprochen.

Die Stadtwerke bieten seit rund vier Jahren eine Beratung zu Solaranlagen an. Wie wird das Angebot genutzt?

Tim Reischke Unser Produkt „Hausgemacht Solar“ kommt bei Immobilienbesitzern sehr gut an. Im Vergleich zu 2021 ist die Zahl der Anfragen deutlich gestiegen. Wir haben unser Angebot aber auch ständig weiterentwickelt – auch aufgrund der dynamischen Marktentwicklung.

Zur Person Diplom-Kaufmann Tim Reischke (39) zog 2008 ins Rheinland. Der gebürtige Flensburger arbeitet seit 2016 für die Stadtwerke, wo er seit diesem Jahr als „Head of WEP-Hub“ Verantwortung für die Geschäftsfelder Wärme, Elektromobilität und Photovoltaik trägt – mit Fokus auf Privat- und Gewerbekunden. Die Abteilung hat zehn Beschäftigte; zwei Experten sind im Außendienst für das Projekt „Hausgemacht Solar“ unterwegs. Reischke ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Steht die Beratung jedem offen, oder nur Stadtwerke-Kunden? Und was kostet sie? Geht es nur um Photovoltaik oder auch um Warmwasserbereitung?

Reischke Die Beratung steht jedem Solinger Bürger zur Verfügung. Die Erstberatung ist dabei ein kostenloser Service der Stadtwerke Solingen . Dabei konzentrieren wir uns auf die Beratung hinsichtlich Photovoltaik und Speicher. Dabei bieten wir auch Lademöglichkeiten wie eine Wallbox und zukünftig auch die Wärmepumpe mit an.

Reischke Aktuell bekommen unsere Kunden in zirka drei Wochen einen Termin. Sie erreichen uns telefonisch, per E-Mail an hausgemacht@stadtwerke-solingen.de oder über unsere Homepage unter www.stadtwerke-solingen.de.