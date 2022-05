Ergebnisse aus den Wahlkreisen 34 / 35 : So läuft die Landtagswahl in Solingen

So läuft die Landtagswahl in Solingen

Solingen Wie im gesamten Bundesland sind seit 18 Uhr die Wahllokale auch in der Klingenstadt geschlossen. Wer holt sich in den beiden Wahlkreisen die Direktmandate? Welche Partei liegt bei den Zweitstimmen vorne?

19.42 Uhr In guter alter Tradition scheinen sich CDU und SPD die Direktmandate in den beiden Solinger Wahlkreisen wieder einmal zu teilen. Nach 51 von 85 Ergebnissen liegt in Solingen I weiterhin Sebastian Haug (CDU / 35,6 Prozent) mit knappem Sechs-Punkte-Vorsprung vor Marina Dobbert (SPD / 29,3 Prozent). Etwas knapper ist der Vorsprung in Wuppertal III / Solingen II von Josef Neumann (SPD / 32,8 Prozent) vor Anja Vesper-Pottkamp (CDU / 29,2 Prozent).