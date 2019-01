2018 kamen rund 57.500 Besucher : Solinger Vogel- und Tierpark verändert sein Gesicht

Solingen In Ohligs werden mehr vom Aussterben bedrohte Haustierrassen gezeigt.

(flm) Frühlingsgefühle ? Die hatten einige Bewohner des Solinger Vogel- und Tierparks schon vor Weihnachten. „Die Tiere spielen verrückt“, sagt die leitende Tierpflegerin Janett Heinrich. „Der Goldfasan balzt wie wahnsinnig um seine Frau. Schwäne und Aras haben bereits Eier gelegt.“ Dass in der Ohligser Heide der Frühling in der Luft liegt, ist den meisten allerdings verborgen geblieben. Heinrich: „Der Dezember ist für uns der schlechteste Monat im Jahr.“

Rund 57.500 Besucher kamen 2018 zum Hermann-Löns-Weg 71 – etwa 5.500 mehr als im Jahr zuvor. „Als ich vor 15 Jahren in Ohligs angefangen habe, waren wir froh, dass wir 11.000 Besucher hatten“, erinnert sich Janett Heinrich, die auch Vorstandsmitglied ist. „Drei Jahre später ging der Park gezielt ins Insolvenzverfahren. Da standen wir vor dem Aus. Jetzt geht es Stück für Stück aufwärts, denn wir machen tapfer weiter. Früher waren die Winter megahart, so dass wir um Spenden gebettelt haben. Allerdings leben wir auch heute immer noch von der Hand in den Mund.“ Es gebe keinen festen Etat.