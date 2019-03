Revisons-Verfahren am Landgericht : Todesangst im Parkhaus

Der Prozess wird vor dem Wuppertaler Landgericht neu verhandelt. Foto: dpa/Jan-Philipp Strobel

WUPPERTAL / SOLINGEN Messerstecherei zwischen zwei Männern wird am Landgericht neu verhandelt.

Es ist der 14. November 2016, 15.15 Uhr im Kaufland-Parkhaus: Zwei Männer geraten aneinander, dazwischen hört man die panischen Schreie einer Frau. Es fallen deftige, beleidigende Worte. Einer der beiden Kontrahenten brüllt, dass der andere doch sein Messer wieder rausholen solle und er das alles mit dem Handy filmen werde. Dann verwackelt das Handy-Video, man hört es mehrmals klatschen und am Ende, wie der Handybesitzer darum bittet, ins Krankenhaus gebracht zu werden.

Was an diesem Tag, in den Monaten zuvor und auch danach geschah, wurde nun schon zum zweiten Mal ein Fall für die Justiz. Die Beleidigungen stammten damals von dem Mann, der auch mit dem Handy gefilmt hatte. Dessen Schwager musste sich später dafür verantworten, mehrmals mit dem Messer auf ihn eingestochen zu haben. Der Angeklagte leidet an Schizophrenie und hatte sich nach eigenem Bekunden bereits zuvor durch das spätere Opfer bedroht gefühlt. Der Bruder seiner Lebensgefährtin habe ihm aufgelauert und mehrmals mit dem Tode bedroht – er habe ihn daraufhin angezeigt. Und dann sei man sich unvermittelt im Parkhaus begegnet und die Lage sei eskaliert.

Das Gericht hatte den 28-jährigen Solinger wegen schwerer Körperverletzung zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Das Opfer hatte Revision beantragt – der Bundesgerichtshof hatte das Urteil aufgehoben und den Fall zur Neuverhandlung zurückverwiesen. Begründung: Das Gericht habe bei seinem Urteil nicht berücksichtigt, ob es sich um Notwehr des Angeklagten gehandelt haben könnte.

Nun saßen sich die beiden Männer im Landgericht erneut gegenüber, und was sich anfangs anhörte, als sei eine Familienfehde aus dem Ruder gelaufen, reicht mittlerweile womöglich hinein in die Salafisten-Szene. Dieser soll das Opfer damals angehört haben, und glaubt man den Aussagen des Angeklagten, so habe der zum Islam konvertierte Schwager darauf Einfluss nehmen wollen, wie er als Türke den muslimischen Glauben zu leben habe.

Er habe in Angst vor dessen Anfeindungen gelebt. Als er ihm im Parkhaus gegenübergestanden habe, habe er Todesangst bekommen. Im Auto habe seine Lebensgefährtin gesessen, die damals schwanger gewesen sei. An die Tat könne er sich nicht mehr erinnern.