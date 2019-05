Jubelkonfirmation und -kommunion in Solinge : Datenschutz greift ins Kirchenleben ein

Am Sonntag feiert die katholische Gemeinde St. Sebastian die Jubelkommunion in der Kirche St. Jopseh. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Wer an der Jubelkonfirmation teilnehmen will, sollte besser nicht auf eine Einladung mit der Post warten. Denn das Datenschutzrecht setzt der persönlichen Benachrichtigung Hürden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Riedel

Die Konfirmation ist ein besonderer Tag für die evangelischen Christen – und das Jubiläum dieses Ereignisses oft die Möglichkeit, nach Jahrzehnten Bilanz zu ziehen und alte Bekannte wiederzutreffen. „Standen die Konfirmandinnen und Konfirmanden damals mit 14 Jahren an der Grenze zum Erwachsenwerden, so blicken die Gold- und Diamantkonfirmanden heute, 50 beziehungsweise 60 Jahre später, auf ein gelebtes Leben zurück“, heißt es in einer Mitteilung des evangelischen Kirchenkreises Solingen. Auch die Eiserne und Gnadenkonfirmation nach 65 und 70 Jahren gebe es immer öfter.

Doch Jubilare und Festgottesdienst zusammenzubringen ist offensichtlich nicht immer ganz einfach: Schließlich ziehen Menschen im Verlauf ihres Lebens um, heiraten und ändern im Zuge dessen ihren Namen. Und noch eine Schwierigkeit kommt hinzu: der Datenschutz. 2018 sorgte bereits die Grundverordnung der EU für viele Diskussionen und Stirnrunzeln bei Vertretern von Unternehmen und Vereinen. Sowohl die Katholische als auch die Evangelischen Kirche in Deutschland modifizierten ihre Datenschutzregelungen.

INFO Termine und Kontakt Anmeldungen zur Jubelkonfirmation sind möglich bei den Gemeindepfarrämtern oder unter info@evangelische-kirche-­solingen.de. Die nächsten Jubiläums-Termine finden nach den Sommerferien statt. Die Jubelkommunion feiert die katholische Gemeinde St. Sebastian am Sonntag, 2. Juni, um 11.30 Uhr in St. Joseph. Anmeldung unter ☏ 0212 / 794 22. Im Seelsorgebereich Solingen-Süd findet die Jubelkommunion am Sonntag, 30. Juni, um 9.30 Uhr in St. Josef/Krahenhöhe statt. Anmeldung im Pastoralbüro unter ☏ 0212 / 816 436.

„Generell ist die Sensibilität für das Thema in den letzten Jahren gestiegen“, betont Pressepfarrer Thomas Förster vom Evangelischen Kirchenkreis. Die Folge: Die evangelischen Gemeinden, allesamt eigenständige Körperschaften des öffentlichen Rechts, dürfen keine Daten von Mitgliedern untereinander weitergeben. Wer zum Beispiel in der Walder Kirche konfirmiert wurde und heute in der Gemeinde in Ohligs oder Mitte zuhause ist, bekommt dementsprechend keine persönliche Benachrichtigung – wenn er nicht selbst schriftlich darum gebeten hat.

Das führe oft zu Enttäuschungen, sagt Förster. Denn auf diese Einladung warteten viele ehemalige Konfirmanden. In den Gemeinden befürchtet man, künftig weniger Jubilare zu erreichen – und setzt auf andere Wege, etwa durch Aufrufe in Gemeindebriefen und Zeitungen. „Wir laden immer noch alle Jubilare so herzlich wie früher ein“, betont Förster. Ob jemand in Solingen oder anderswo konfrmiert wurde, sei dabei unerheblich. „Gottes Ja zu einem Menschen gilt ein Leben lang, der Wohnort spielt keine Rolle.“

In den meisten Gemeinden sind jene angesprochen, die in den Jahren 1969, 1959 1954 oder 1949 konfirmiert wurden. Einige Gemeinden, wie etwa in Gräfrath und Merscheid, haben das Fest bereits am Palmsonntag gefeiert, die Ketzberger Kirche begeht den Festtag erst im September. Auch wer erst im nächsten Jahr sein Jubiläum feiert, kann sich bereits bei der Kirche melden.