eGovernment und Smart City : Solingen rüstet sich für digitale Zukunft

Solingen Bei der Digitalisierung ist Solingen vorne mit dabei. Mit verschiedenen Projekten wird die Digitalisierung in der Stadt vorangetrieben. Was wird getan, und wie wird es finanziert? Ein Überblick.

Der allumfassende Prozess der Digitalisierung ist auch in Solingen in vollem Gange. In der Klingenstadt laufen die Fäden bei der Stadtverwaltung in der Stabsstelle solingen.digital zusammen. Damit die Öffentlichkeit bei den verschiedenen Projekten und Finanzierungen nicht den Überblick verliert, haben die zuständigen Experten ins Rathaus geladen und die Digitalisierungstrategie ausführlich beleuchtet.