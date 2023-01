Die Situation in der Solinger Innenstadt Wohlfeile Beschwichtigungen helfen nicht mehr weiter

Das Jahr endet schlecht. Mit dem Café Kersting schließt ein weiteres Traditionsgeschäft in der Solinger Innenstadt – wodurch der Ausverkauf der City in die nächste Runde geht. Wobei man sich besser nicht der Illusion hingeben sollte, dass der ab Ende Januar verwaiste Standort am Ohliger Tor adäquaten Ersatz bekommt. Vielmehr droht schlimmstenfalls der nächste Leerstand, bestenfalls der x-te Billigladen in der City.