Silvesternacht in Solingen Über 80 Einsätze hielten Feuerwehr in Atem

Neben den Feuern und Krawallen in der Hasselstraße wurden die Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwillligen Feuerwehren Merscheid/Ohligs, Mangenberg, Böckerhof und Gräfrath noch in weiteren Einsätzen gebunden. Um die Häufung der Rettungsdiensteinsätze nach dem Jahreswechsel ausgleichen zu können, wurden durch das Personal der Berufsfeuerwehr zwei zusätzliche Rettungswagen besetzt, so dass in Summe acht Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge zur Verfügung standen.