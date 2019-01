Bilanz der Silvesternacht: Jugendliche werfen Böller auf Autos

Solingen Die Nacht zum Jahreswechsel war für Polizei und Feuerwehr eine unruhige: Die Polizei verzeichnete in Solingen 64 Einsätze, die Feuerwehr rückte zehn Mal aus.

Im Solinger Stadtgebiet kam es in drei Fällen zu Körperverletzung und Schlägereien. Zudem waren vier Ruhestörungen zu verzeichnen, bei denen die Polizei zu Ordnung ermahnte. Sechs Personen wurden in der Silvesternacht in Gewahrsam genommen. In vielen weiteren Situationen wurden belehrende Gespräche geführt und Platzverweise gegenüber Personen ausgesprochen, die für Ruhestörungen sorgten, oder Feuerwerk unsachgemäß einsetzten.