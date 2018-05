"Silberner Schuh" für Christoph Zenses

Im Rahmen der Gedenksfeier zum 25. Jahrestages des Brandanschlages in Solingen wird Christoph Zenses mit dem Silbernen Schuh geehert. Foto: Archiv

Solingen Das Solinger Bündnis für Toleranz und Zivilcourage zeichnet Christoph Zenses mit dem "Silbernen Schuh" aus. Mit dieser Auszeichnung wird der Solinger Arzt für seine herausragende ehrenamtliche Tätigkeit für hilfsbedürftige Menschen in Solingen und sein Engagement bei internationalen Einsätzen gewürdigt.

Oberbürgermeister Tim Kurzbach überreicht den Preis am kommenden Dienstag in der Stadtkirche am Fronhof. Die Verleihung ist Teil der Gedenkveranstaltungen anlässlich des 25. Jahrestages des Solinger Brandanschlags.