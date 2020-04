Siebtes Corona-Opfer in Solingen : Seniorin stirbt nach Klinik-Aufenthalt

Solingen Das Coronavirus hat ein weiteres Todesopfer in Solingen gefordert.

Eine Solingerin (Jahrgang 1936) ist nach stationärer Behandlung im Städtischen Klinikum in der Kurzzeit-Pflegeeinrichtung Friedrichshof an Covid-19 gestorben. Damit erhöht sich laut städtischer Pressestelle die Zahl der Todesopfer in der Klingenstadt auf sieben. Seit Ausbruch der Pandemie in Solingen wurden bisher 223 bestätigte Fälle gemeldet. Aktuell sind 48 Personen nachgewiesen infiziert, elf Patienten werden derzeit stationär behandelt. 168 Menschen sind wieder genesen.