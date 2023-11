Show in Solingen Juicy Souls bringen Chicago zum Südpark

Wer kennt sie nicht, all die Hits und Evergreens von „If you leave me now“ über „Hard to say I’m sorry“ bis hin zu „You’re the inspiration“ oder „Feelin’ stronger every day“ und „Saturday in the park“? Doch wer weiß schon, dass die alle aus der Feder jener Musiker stammen, die als eine der ersten Rockbands ihre Songs mit sattem Bläsersound und Percussion um diese besondere jazzige Note bereicherten, mit der sie bis heute weltweit erfolgreich sind. „Die Musik von Chicago klingt immer so lässig und leicht. Schaut man sich die Kompositionen aber mal genauer an, fällt einem erst auf, wie trickreich arrangiertes und abgedrehtes Zeug das größtenteils ist“, erzählt Juicy-Souls-Gründer Christian Wester begeistert.