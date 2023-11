Shopping-Tipps Das sind die Werksverkäufe im Bergischen Land

Drago Mocambo: Kaffee-Rösterei in Radevormwald

Ein leichter Kaffeeduft liegt in der Luft, wenn man die Drago Mocambo Rösterei an der Röntgenstraße in Radevormwald betritt. Die köstlichsten Kaffee-Mischungen für Espresso und Kaffees kann man hier direkt vom italienischen Hersteller beziehen. Giuseppe Drago gründete das Familienunternehmen 1984.

Adresse Röntgenstraße 26, Radevormwald

Öffnungszeiten Mo-Fr von 8.30 bis 17 Uhr, Sa. von 9 bis 13 Uhr

Mehr Infos gibt es hier.