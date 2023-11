Sexuelle Übergriffe an 84-jähriger Seniorin Solinger erhält 20 Monate auf Bewährung

Dass sie keinesfalls eine sexuelle Beziehung haben wollte, das habe sie dem Angeklagten unmissverständlich gesagt. Der aber habe sie genötigt, sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen. Das sei immer mit der Ankündigung verbunden gewesen, ihr das Darlehen zurückzahlen zu wollen. Gezahlt habe er aber nie. Stattdessen hört sie von ihm, was sie zu tun und zu lassen habe. Die Staatsanwältin trägt vor, sachlich und nüchtern. Sexuelle Handlungen in mehreren Variationen, erzwungen vom Angeklagten.