CDU und SPD in Landschaftsversammlung Senkung der LVR-Umlage soll Solingen 1,7 Millionen bringen

Die große Koalition aus CDU und SPD in der Landschaftsversammlung Rheinland plant, die Umlage für den Landschaftsverband Rheinland (LVR) zu senken. So haben sich die erweiterten Vorstände beider Parteien in der Landschaftsversammlung jetzt darauf verständigt, die Beiträge, die die Städte und Kreise an den LVR zu zahlen haben, um einen halben Prozentpunkt zu reduzieren.