Solingen: Seniorenwohnungen stark nachgefragt

Solingen Der Spar- und Bauverein Solingen hat in den vergangenen zehn Jahren über 211 Millionen Euro in Wohnungen und Häuser investiert. Die größte Wohnungsbaugenossenschaft im Rheinland hat eine Eigenkapitalquote von 37 Prozent.

Wohnungen Der SBV bewirtschaftet 6901 Wohnungen in 1735 Häusern. Leerstand 391 Wohnungen standen Ende 2017 leer, viele davon aber wegen anstehender Modernisierung. Versammlung Am 9. Juni, ab 10 Uhr, tagt die Vertreterversammlung des SBV im Saal der Stadtkirche am Fronhof.

Die Genossenschaft hat im vergangenen Jahr - auch zur Freude des Solinger Handwerks - zudem erneut kräftig investiert. 17,2 Millionen Euro flossen in die Modernisierung und Instandhaltung der Wohnungen. Insbesondere die energetische Sanierung stand hier im Vordergrund. "In den vergangenen zehn Jahren haben wir über 211 Millionen Euro investiert", sagten Ulrich Bimberg und Hans-Werner Bertl bei der Vorstellung der Zahlen für das Geschäftsjahr 2017. "Wir sind und bleiben ein starkes Stück Solingen", ergänzte Vorstandsvorsitzender Bimberg. Aber auch Neubauprojekte wurden nicht vernachlässigt. Das Projekt "Generationenwohnen" am Wasserturm steht nun kurz vor dem Abschluss.

Aber auch in anderen Siedlungen wird modernisiert und instandgesetzt, versicherte Vorstand und Aufsichtsrat der Genossenschaft. So am Weyersberg oder im Bereich der Zietenstraße. Am Böckerhof kündigt sich derweil ein weiteres Seniorenwohnungsbauprojekt an: An der Ecke Argonner Weg/Wittekindstraße soll ein viergeschossiger Neubau mit 33 barrierefreien Seniorenwohnungen entstehen. Zusätzlich geplant sind 27 Generationenwohnungen für alle Altersgruppen und eine Kita. Baubeginn ist Frühjahr 2019, die viergruppige Kita soll im Sommer 2020 an den Start gehen. Gut zwölf Millionen Euro nimmt der SBV in den nächsten Jahren im Böckerhof in die Hand. Läuft alles nach Plan, könnte das Gesamtprojekt Ende 2021 fertiggestellt sein.