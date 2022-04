Seniorenbeirat : Senioren kritisieren Filialschließungen der Sparkasse

Ende des Monats endet der Betrieb in der Gräfrather Filiale der Stadt-Sparkasse Solingen an der Gerberstraße. Foto: Meuter Foto: Peter Meuter

Solingen Der Solinger Seniorenbeirat fürchtet, dass ältere Menschen künftig schwerer an Geld kommen. Die Sparkasse kündigt Dialog mit Beirat an und wird sich nächste Wochen den Fragen des Beirats stellen.

Der Seniorenbeirat befürchtet, dass es vor allem älteren Kunden der Stadt-Sparkasse zukünftig erheblich schwerer fallen wird, ihre Bankgeschäfte zu erledigen. Denn nachdem die Sparkasse Anfang des Jahres angekündigt hat, weitere Filialen im Stadtgebiet zu schließen und beispielsweise an der Krahenhöhe sowie in Gräfrath nur noch Automaten vorzuhalten, geht der Vorsitzende des Seniorenbeirats, Herbert Gerbig, gerade für gebehinderte Menschen von einer deutlichen schlechteren Erreichbarkeit aus.

Aus diesem Grund hat Gerbig jetzt für die nächste Sitzung des Beirats am Montag kommender Woche, 27. April, einen Vertreter der Stadt-Sparkasse eingeladen, um sich von diesem genauer über die Pläne bezüglich der Geschäftsstellen informieren zu lassen. So heißt es in der Einladung, man bitte „die Stadt-Sparkasse Solingen, den Versorgungsauftrag für weite Teile der Bevölkerung nicht aus den Augen zu verlieren“.

Dabei sieht der Vorsitzende des Seniorenbeirats hauptsächlich zwei Probleme, die es anzugehen gelte. Da wären zum einen solche alten Menschen, „die nicht mehr in der Lage sind, allein ihr Geld am Automaten abzuholen und auch keine Angehörigen haben“. Und zum anderen geht es auch um Kunden, die ihre Geldgeschäfte bislang noch ohne Onlinebanking erledigen, also – zumindest bei komplizierten Transaktionen – auf eine Sparkassen-Filiale mit Angestellten angewiesen sind.

„Viele Menschen – nicht nur Ältere – sind auf Bankschalter, Geldautomaten und persönliche Beratung in der Nähe angewiesen. Sie verfügen nicht über Computer und kennen sich nicht unbedingt mit der Technik der Bankautomaten aus“, betonte Beiratsvorsitzender Herbert Gerbig dementsprechend in seinem Schreiben an den Sparkassen-Vorstand. Wobei Gerbig durchaus „Verständnis für den wachsenden Kostendruck der Geldinstitute“ zeigte. Allerdings dürfe man die betroffenen Menschen darüber nicht im Regen stehen zu lassen. Herbert Gerbig: „Wenn die letzte Sparkassenfiliale geschlossen ist, dann müssen nicht nur Ältere weite Strecken zurücklegen, um an Bargeld zu kommen. Ein wichtiger Punkt ist auch die Bedienung, Erreichbarkeit und besonders die behindertengerechte Erreichung der Geldautomaten und Filialen.“

Die Sparkasse kündigte derweil an, an der Sitzung des Seniorenbeirats teilzunehmen. „Mit Sebastian Greif wird ein Mitglied des Vorstandes da sein“, sagte ein Sprecher der Sparkasse, der am Dienstag versicherte, die Stadt-Sparkasse nehme die Belange der Kunden ernst. „Es ist wichtig, dass wir uns über die Probleme, die der Seniorenbeirat anspricht, austauschen“, unterstrich der Sprecher auf Anfrage.

Ferner wies die Stadt-Sparkasse Solingen aber auch auf die bislang gemachten Erfahrungen hin, wonach es bei ihren Kunden keine allzu großen Umstellungsschwierigkeiten gebe. So nutzten viele Leute beispielsweise ohnehin anstehende Besuche der Innenstadt unter anderem auch dazu, ihre Bankgeschäfte vor Ort zu erledigen, hieß es am Dienstag vonseiten der Stadt-Sparkasse.