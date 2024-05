„Mensch, Solingen!-App“ vorgestellt Hilfe für Senioren bei der Digitalisierung

Die Besucher der Lehr-Veranstaltung kamen laut Pia Rüttgers übrigens aus allen Teilen Solingens. Manche hätten bereits an früheren Veranstaltungen teilgenommen, andere seien über Mund-zu-Mund-Propaganda dazugestoßen und kämen aus dem Umfeld der ZWAR-Netzwerke, die sich für Programm im Alter zwischen Arbeit und Ruhestand engagieren. Aus dem betreuten Wohnen am Friedrichshof sei diesmal, im Gegensatz zu anderen Terminen, tatsächlich niemand gekommen, berichtete Rüttgers. Die Gäste hätten, um in die Innenstadt zu gelangen, teilweise sogar Fahrgemeinschaften gebildet. Und so gebe es für regen Besuch des „Digital-Cafés“ im Friedrichshof neben dem Wunsch, sich technisch weiterzubilden, auch einen ganz einfachen sozialen Grund: „Primär geht es vielen einfach um die Gemeinschaft, und darum, eine gute Zeit zu haben.“