Lohndumping im Klinikum? : Seltenes Lob der BfS für die Solinger Grünen

Solingen Die Bürgergemeinschaft für Solingen lehnt die Gründung einer Servicegesellschaft für Teilbereiche des Städtischen Klinikums strikt ab und unterstellt der Klinikum-Leitung sowie den Verantwortlichen von SPD und CDU, auf diese Weise „Lohndumping“ betreiben zu wollen.

„Wie erklären Sozialdemokraten, dass sie nicht nur an Tarifkürzungen mitarbeiten, sondern diese in Form eines sozialdemokratischen Oberbürgermeisters vorantreiben“, kritisierte der BfS-Chef Martin Bender am Mittwoch vor allem die SPD sowie deren OB Tim Kurzbach. Wobei auch der Vorsitzende des Klinikum-Aufsichtsrates, Kai Sturmfels (CDU), nicht geschont wurde. So hätten Klinikum und Politik „die Katze aus dem Sack gelassen“ und präferierten eine „Flucht aus Tarifverträgen“, hieß es bei der BfS. Ein seltenes Lob hielt die BfS hingegen für die Grünen bereit, mit denen man auf anderen Politikfeldern wie etwa beim Verkehr ansonsten eher über Kreuz liegt. „Sie stellen sich gegen den gemeinsamen Oberbürgermeister. Wie auch sonst sind die Grünen nicht müde, den Finger in eine sozialpolitische Wunde zu stecken“ urteilte die BfS.