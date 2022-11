Tag der offenen Tür in Solingen : Schüler der Sekundarschule produzieren eigene Hörspiele

Zusammen mit dem Künstler Peter Schilske (l.) entwickeln Schüler der Sekundarschule Hörspiele. Foto: Peter Meuter

Solingen Neben vielen anderen Angeboten gewährte die Sekundarschule Central in Solingen beim Tag der offenen Tür auch Einblicke in ihre eigenes Tonstudio.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Riedel

Mikrofone sind vor den Techniktischen mit Rechnern und Mischpult aufgebaut, Kopfhörer hängen an der Wand. Auf einem Tisch in der Mitte des Raumes liegen Texte, bereit, eingesprochen zu werden. Als Selma hereinkommt, empfangen ihre Kollegen sie mit einem Geburtstagsständchen. Die gerade 15-Jährige gehört zu den Schülern, die regelmäßg im Keller der Sekundarschule Solingen zusammenkommen, um Hörspiele oder Podcasts zu entwickeln. Das tun sie im Rahmen von Hörspiel-Arbeitsgemeinschaften, sogenannten „Offenen Pausenangeboten“ und der „Starkenförderung“ „Es macht Spaß, Ideen einzubringen und Geschichten daraus zu machen“, sagt Selma. Eine ähnliche Motivation brachte den zwölfjährigen Yavuz dazu, sich an einer Hörspiel-AG zu beteiligen. „Und die Technik interessiert mich auch.“

Das professionell ausgestattete Tonstudio konnten auch mögliche küftige Schüler mitsamt ihrer Eltern am Samstag besichtigen und ausprobieren. Denn die Sekundarschule Solingen an der Guntherstraße präsentierte sich mit vielen Angeboten. In 15 Räumen gab es Programm zum Mitmachen: vom Ballon-Experiment im Chemieraum über eine Gedicht-Aktion bis zur Trommelpyramide im Musiklabor. In der Turnhalle wartete außerdem ein Parcours auf die derzeitigen Dritt- und Viertklässer. „Natürlich beantworten wir auch viele Fragen der Eltern zur Sekundarschule“, erklärte die stellvertretende Schulleiterin Annett Ißleib. Auch über die Umgestaltung des Schulhofs informierten sich die Gäste.

Lesen Sie auch Überblick über die weiterführenden Schulen : Was die Solinger Schulen ausmacht

Den Fragen zu den Aktivitäten der Schüler im Tonstudio stellte sch wiederum Peter Schilske. Der Pädagoge, Sounddesigner und Hörspielregisseur betreut seit drei Jahren das Medienprojekt in der Schule, das unter anderem von Land und Walbusch-Stiftung gefördert wird. Diese Unterstützung ermöglichte auch eine moderne Ausstattung des Raumes. Aber auch Schauspieler und Instrumentenbauer, mit denen die Schüler Klangobjekte entwickeln, sind im Rahmen von Workshops in der Schule zu Gast. Zu den Kooperationspartnern in Solingen gehören zudem das Kunstmuseum und das LVR-Industriemuseum.