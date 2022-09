Geldstrafe und Fahrverbot für Solingerin : „Sektchen“ am Reiterhof kostet 1200 Euro

„Sektchen“ am Reiterhof kostet 1200 Euro

Solingen / Wuppertal Wie oft und wie viel die Angeklagte Alkohol trinkt, ließ sich nicht feststellen. Dass die Solingerin bei einer Kontrolle aber mit 0,9 Promille im Blut erwischt wurde, kommt sie nun teuer zu stehen.

Vom „Gläschen Sekt“ zur Gewohnheitstrinkerin? Das kann schnell gehen, wenn man in eine Verkehrskontrolle gerät und noch vor Gericht landet. Eine Solingerin fand sich dort in einer Debatte darüber wieder, ob sie womöglich einen notorischen Hang zum Alkohol habe. Den meint ein Polizeibeamter ausgemacht zu haben, als er die Frau im Oktober 2021 auf frischer Tat ertappt hatte.

Es war ein nasskalter Oktobertag, die 42-Jährige war gerade auf dem Heimweg vom Reiterhof. Dort hatte sie nicht nur bei Wind und Wetter das Futter ausgeladen, sondern auch noch Alkohol getrunken. Ob sowas üblich sei, beantwortete die Reiterin so: „Ja, schon mal“. Dabei sei es allerdings geblieben. Keineswegs habe sie schon um 4 Uhr morgens die Sektflasche entkorkt, so hatte es der Streifenbeamte auf der Anzeige notiert. Ob er sich in der Uhrzeit vertan hat, konnte nicht mehr geklärt werden.