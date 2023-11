Nach SEK-Einsatz an Solinger Schule Schulpsychologen bieten Rat und Hilfe an

Solingen · Nach dem SEK-Einsatz an der Alexander-Coppel-Gesamtschule in Solingen am Freitag wird der Unterricht am Montag nicht zu gewohnter Zeit beginnen.

05.11.2023, 13:29 Uhr

Besorgte Eltern haben an der Wupperstraße/Ecke Alfred-Nobel-Straße am Freitag lange auf ihre Kinder gewartet. Foto: Alexandra Rüttgen