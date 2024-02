Seit 2011 fehlt jede Spur von Anett Carolin Kaiser Das mysteriöse Verschwinden einer Solingerin

Irgendwann einmal wurden die großen Überseecontainer im verwilderten Garten des heruntergekommenen Hauses im Morsbacher Ortsteil Steimelhagen kurz geöffnet. Doch das ist inzwischen auch schon wieder eine Weile her, so dass die zuständige Mitarbeiterin im Rathaus der kleinen Gemeinde an der NRW-Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz beim besten Willen nicht sagen kann, was sich in den stählernen Riesen befindet. Klar ist nur, dass sowohl das Anwesen, als auch die Container einer Frau aus Solingen gehören, deren Schicksal allerdings noch weit mehr Fragen aufwirft als der Inhalt der Container.