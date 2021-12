Politische Personalien : Haug mit knapp 86 Prozent als Chef der CDU bestätigt

Solingen Die Solinger CDU wird auch in den kommenden zwei Jahren von Sebastian Haug geleitet. Der bisherige Parteivorsitzende ist von den Mitgliedern in seinem Amt bestätigt worden.

Insgesamt beteiligten sich 128 Christdemokraten an der Wahl. Diese hatte im Anschluss an den in der vergangenen Woche digital durchgeführten Kreisparteitag am zurückliegenden Donnerstag und Freitag in der Geschäftsstelle der Partei an der Elisenstraße in Mitte stattgefunden. Dabei entschieden sich knapp 86 Prozent für den 47-jährigen Haug, der den Vorsitz der CDU in der Klingenstadt im Jahr 2015 von seinem Vorgänger Arne Moritz übernommen hatte. Einen Gegenkandidaten gab es nicht.