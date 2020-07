Erfahrungsbericht aus dem Hallenbad Vogelsang in Solingen : Schwimmen mit Abstand

Solingen Schon vor dem ersten Schritt im Schwimmbad Vogelsang sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie spürbar. Einfach ein paar Runden schwimmen? So einfach ist das heute nicht mehr.

Die Tickets für das städtische Hallenbad gibt es nicht mehr vor Ort und schon gar nicht kurzfristig. Sie müssen im Voraus gekauft werden, entweder online auf www.solingen-live.de oder in einer der drei Vorverkaufsstellen in Wald, Ohligs und Mitte. Auch dort ist das Virus allgegenwärtig: Ohne Mund-Nasen-Bedeckung und Mindestabstand geht nichts.

Der Ticketverkauf nimmt mehr Zeit in Anspruch als unter normalen Umständen. Mit dem Entrichten des Eintrittspreises allein ist es nicht mehr getan, auch das Angeben von persönlichen Daten wie Name, Adresse und Telefonnummer gehört mittlerweile dazu. Die Daten werden auf einem Server gespeichert und nach vier Wochen gelöscht.

Hat man es dann in das Schwimmbad geschafft, erwarten einen bereits am Eingang ausführliche Hygiene- und Sicherheitshinweise. Das Tragen einer Maske ist im gesamten Gebäude Pflicht und wird konsequent durchgesetzt. Lediglich zum Duschen und Schwimmen darf die Mund-Nasen-Bedeckung abgelegt werden. Für die Zeit des Aufenthalts bekommt jeder Badegast einen Korb, in dem Handtuch, Duschgel und Maske aufbewahrt werden können. Er ermöglicht einen direkten Weg zu den Dusch- und Toilettenräumen, in denen sich maximal sechs Personen gleichzeitig aufhalten dürfen.