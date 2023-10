Schulprojekt in Solingen Schwergewichtige Werbung für MINT-Fächer

Mit seinem über sechseinhalb Meter hohen Aufbau und der ausgefahrenen Treppe, deren Stufen bis zum gläsernen Eingang hinaufführen, erinnert er auf den ersten Blick ein wenig an eine Kirmesattraktion. Und zu erleben gibt es auch eine Menge – wenn auch zu Themenfeldern, die manch ein Schüler in seiner Freizeit eher weiträumig umgeht: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – kurz, „MINT“-Fächer genannt – sind eben nicht jedermanns Sache. Das zeigt sich auch bei der Begrüßung: Als Neurobiologin Dr. Isabelle Gebhardt vom Team des Trucks eine Besuchergruppe von Zehntklässlern bittet, per Hand anzuzeigen, wie sie zu besagten Fächern stehen, halten viele ihre Daumen mit zerknirschtem Blick waagerecht. Doch beim anschließenden, 65-minütigen Programm fangen die Gesamtschüler dann doch erkennbar Feuer.