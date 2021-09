Giftmüll entsorgt : Schwere Umweltstraftaten – 67-jähriger Solinger angeklagt

Solingen/Wuppertal Die Staatsanwaltschaft Wuppertal hat vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Wuppertal Anklage gegen einen Mann aus Solingen erhoben. Dem 67-Jährigen werden fünf Fälle des unerlaubten Umgangs mit Abfällen sowie in jeweils einem weiteren Fall das unerlaubte Betreiben von Anlagen- und Urkundenfälschung vorgeworfen.

2013 soll er angeordnet haben, dass auf einer Baustelle im Kurfürstenweg in Langenfeld unter anderem asbesthaltiger Abfall vergraben wurde. 2014 soll er dafür gesorgt haben, dass ein alter Luftschutzbunker an der Carl-Leverkus-Straße in Langenfeld unter anderem mit PCB belasteten Abfällen verfüllt worden ist. Bei Abbrucharbeiten in den Jahren 2014 und 2015 an der Bergstraße in Solingen soll er asbesthaltige Abfälle nicht ordnungsgemäß entsorgt und der Stadt gefälschte Entsorgungsnachweise vorgelegt haben. Ebenfalls asbesthaltige Abfälle soll er in den Jahren 2015 und 2016 auf einer Baustelle an der Velberter Straße in Heiligenhaus nicht ordnungsgemäß separiert und entsorgt haben.