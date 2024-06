Vorfreude auf das Dänemark-Spiel Schwarz, Rot, Gold – in Solingen auch zum Anbeißen

Am Samstag tritt die deutsche Elf bei der Fußball-EM im eigenen Land zum Achtelfinalspiel gegen Dänemark an. Um 21 Uhr ist Anstoß in Dortmund – wobei auch in Solingen die Spannung steigt. Jedenfalls sind Schwarz, Rot, Gold kaum zu übersehen. Dabei sind die Fans in der Klingnstadt zuversichtlich, dass es für die Mannschaft von Bundestrainer Nagelsmann am Ende zum Einzug in die nächste Runde langt – was sich nicht zuletzt dadurch bemerkbar macht, dass mittlerweile deutlich mehr Autos als zu Beginn der Europameisterschaft mit Fähnchen geschmückt sind. Und auch an vielen Häusern wehen Deutschland-Flaggen.