Staatsanwaltschaften ermitteln Schumacher-Erpressung – Material in Solingen beschlagnahmt

Nachdem im Fall der versuchten Schumacher-Erpressung zwei Wuppertaler verhaftet wurden, ermittelt jetzt die zuständige Staatsanwaltschaft auf Hochtouren. Dabei gab es offenbar noch mehr „handelnde Personen“ als lediglich Vater (53) und Sohn (30), die sich jetzt in Untersuchungshaft befinden: In der Schweiz, wo auch der Tipp herkam, der die geplante Straftat auffliegen ließ, sei eine dritte Person festgenommen worden. Nach Angaben der Bild-Zeitung soll es sich dabei um die Ehefrau des jüngeren Verdächtigen handeln. Mit den Ermittlungen in der Schweiz ist nach Angaben von Wolf-Tilman Baumert, Sprecher der ermittelnden Behörde in Wuppertal, die Staatsanwaltschaft in Lausanne betraut.