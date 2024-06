Täter stammen aus Wuppertal Schumacher-Erpressung – Durchsuchungen auch in Solingen

Durch „technische Maßnahmen“ habe ermittelt werden können, dass die mutmaßlichen Erpresser von Wuppertal aus gehandelt hätten, so Baumert. Als Verdächtige seien zwei 53 und 30 Jahre alte Männer aus Wuppertal verhaftet worden – Vater und Sohn. Auf einem Supermarktparkplatz in Groß-Gerau in Hessen seien sie am 19. Juni verhaftet worden.