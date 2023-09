Klassengrößen an Solinger Grundschulen „Je mehr Kinder, desto größer die Herausforderung“

Solingen · Der NRW-Landtag hat in einer Aktuellen Stunde über das Problem zu großer Klassen an Grundschulen beraten und Handlungsbedarf angemahnt. So ist die Lage in Solingen.

26.09.2023, 05:57 Uhr

In unmittelbarer Nähe zur Pestalozzischule (Foto) soll die neue Grundschule Augustastraße entstehen. Bis die Schule allerdings am eigentlichen Standort eingerichtet ist, wird sie an der Krahenhöhe aufgebaut. Foto: Rouvern Böttner/Rouven Böttner

Aktuelle Zahlen des Statistischen Landesamtes haben die Politiker im NRW-Landtag jetzt aufgeschreckt. Demnach sind die Klassen an Grundschulen mit durchschnittlich 23,8 Schülern so groß wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Zugleich ist die Zahl der Schülerstärker gestiegen als die Zahl der Vollzeitstellen von Lehrern. Das wird sich auf die Qualität des Lernens auswirken, fürchten Beobachter.