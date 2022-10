Schulen in Solingen : Strukturelle Probleme mit langer Vorlaufzeit

An den Schulen in Solingen besteht ein hoher Sanierungsbedarf. Foto: Guido Radtke

Meinung Solingen Der Zustand der Solinger Schulen sowie der Weg, der dazu geführt hat, sind Beispiele dafür, was schon seit langem im gesamten politischen System des Landes schiefläuft.

Über Jahrzehnte wurde der augenfälligen Abwärtsbewegung scheinbar unbeteiligt zugeschaut in der Hoffnung, die Mängel irgendwie schon zuzudecken – beziehungsweise im konkreten Fall in der Erwartung, der demografische Wandel werde einen Teil der Schulen aufgrund immer geringerer Schülerzahlen schlicht überflüssig machen.

Die Gefahren, die in der Schulpolitik lauerten und die in den kommenden Monaten wohl noch auf anderen Politikfeldern wie dem Sozialen zu Verwüstungen führen werden, waren also lange bekannt. Aber das hat nicht dazu geführt, dass man die strukturellen Probleme gelöst hätte. Im Gegenteil – so wusste der Leiter des städtischen Gebäudemanagements, Matthias Knospe, nun etwa zu berichten, dass sich die Zahl der im Rahmen eines „TÜV“-Verfahrens technisch zu überprüfenden Geräte allein in Solinger Schulen in den vergangenen drei Jahren aufgrund neuer Vorgaben vervielfacht habe.