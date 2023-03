Interview Dagmar Becker „Wünsche mir verlässlichere Förderung“

Becker Wir brauchen dringend noch mindestens eine vierzügige Grundschule in Solingen-Mitte. Wir erfahren gerade, wie eng es an den Grundschulen und in der Sekundarstufe 1 wird. Im vergangenen Jahr sind 650 Kinder hinzugekommen, überwiegend aus der Ukraine. Darum haben wir auch das Gebäude an der Schulstraße wieder aktiviert.